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hayal ediyorum

F.Bahçe’nin Cezayirli golcüsü İslam Slimani, dün gerçekleştirilen imza töreninde, “ maçında atmosferi gördüm. hayal ediyorum” diye konuştu...

Derbileri hayal ediyorum
Fenerbahçe'nin Leicester City'den 1 yıllığına kiraladığı İslam Slimani, dünkü imza töreninde çok önemli açıklamalar yaptı.

HOCA KARAR VERİR
Cezayirli golcü, "F.Bahçe'de olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye'deki n ne kadar sıra dışı olduğunu biliyorum. Benfica maçında atmosferi gördüm, derbileri şimdiden hayal ediyorum. Daha harika bir ortam olacaktır. Buraya gelmemin sebeplerinden biri de buradaki ortam" dedi. Malatya maçında oynayıp oynamacağına teknik Cocu'nun karar vereceğini belirten Slimani, G.Saray'da oynayan vatandaşı Feghouli'nin bu transferden dolayı kendisini tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.
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