Derbileri hayal ediyorum

Fenerbahçe'nin Leicester City'den 1 yıllığına kiraladığı İslam Slimani, dünkü imza töreninde çok önemli açıklamalar yaptı.
HOCA KARAR VERİR
Cezayirli golcü, "F.Bahçe'de olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye'deki derbilerin ne kadar sıra dışı olduğunu biliyorum. Benfica maçında atmosferi gördüm, derbileri şimdiden hayal ediyorum. Daha harika bir ortam olacaktır. Buraya gelmemin sebeplerinden biri de buradaki ortam" dedi. Malatya maçında oynayıp oynamacağına teknik Cocu'nun karar vereceğini belirten Slimani, G.Saray'da oynayan vatandaşı Feghouli'nin bu transferden dolayı kendisini tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.
HOCA KARAR VERİR
Cezayirli golcü, "F.Bahçe'de olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye'deki derbilerin ne kadar sıra dışı olduğunu biliyorum. Benfica maçında atmosferi gördüm, derbileri şimdiden hayal ediyorum. Daha harika bir ortam olacaktır. Buraya gelmemin sebeplerinden biri de buradaki ortam" dedi. Malatya maçında oynayıp oynamacağına teknik Cocu'nun karar vereceğini belirten Slimani, G.Saray'da oynayan vatandaşı Feghouli'nin bu transferden dolayı kendisini tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.
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