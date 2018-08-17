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Bonservisiyle veririz

Siyah-Beyazlılar, yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor... Ancak lar’ın inadı bir türlü kırılmıyor..

Bonservisiyle veririz

Beşiktaş, inde ekibi Borussia Dortmund'un şaşırtan tavrıyla karşılaştı. Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Kagawa'yı FFP nedeniyle kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak Alman ekibi son anda U dönüşü yaparak oyuncularını bonservisiyle vermek istediklerini belirtti. , yı yüksek maliyeti nedeniyle bonservisiyle almak istemiyor. 2014 yılından beri Alman temsilcisi Dortmund'da forma giyen Kagawa'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.

​OSPINA ELDEN KAÇTI
'ın transferi için büyük uğraş verdiği David Ospina tercihini 'dan yana kullandı. 'in Kolombiyalı kalecisi dün 'ye imza attı. Ospina'nın 1 yıl kiralık olarak forma giyeceği açıklandı.

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