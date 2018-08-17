90+ Negregol!

Avusturya'da tur uzatmada geldi... Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçta evinde 1-0 yendiği Lask Linz'e deplasmanda 2-1 mağlup olmasına rağmen turu geçti. 42. dakikada Tetteh'in ceza sahası dışından ara pasıyla buluşan Victor skoru 1-0 yaptı. 45. dakikada Holland, Tolga ile karşı karşıya kaldı ancak mutlak fırsatı harcadı.



​ PLAY-OFF'TA RAKİP PARTİZAN

68. dakikada Tetteh'in şutu kaleci Tolga'dan döndü. Frieser topu boş kaleye vurdu ve skor 2-0 oldu. 90+1'de Caner ortaladı, Pepe indirdi. Negredo sol ayağıyla sert vurup turu getirdi: 2-1. Kartal, play-off turunda Sırbistan ekibi Partizan ile karşılaşacak.