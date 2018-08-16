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Türkoğlu: İki maçı alırsak önümüz açık

Türkoğlu: İki maçı alırsak önümüz açık
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Takımı'nın Avrupa Elemeleri'nde gelecek ay oynayacağı ilk iki maçın önemine dikkat çekti. Türkoğlu, "Karadağ ve Slovenya maçlarını kazanırsak yolu yarılaşmış olacağız." dedi. Milliler, 14 Eylül'de Karadağ, 17 Eylül'de Slovenya ile karşılaşacak.
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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