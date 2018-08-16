Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gelecek ay oynayacağı ilk iki maçın önemine dikkat çekti. Türkoğlu, "Karadağ ve Slovenya maçlarını kazanırsak yolu yarılaşmış olacağız." dedi. Milliler, 14 Eylül'de Karadağ, 17 Eylül'de Slovenya ile karşılaşacak.
Türkoğlu: İki maçı alırsak önümüz açık
Etiketler: Hidayet Türkoğlu , Dünya Kupası , Basketbol
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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