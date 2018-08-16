Çekya'nın Pilsen şehrinde devam eden Avrupa Paralimpik Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcular iki altın madalya kazandı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre W1 Erkek Milli Takımı ile Klasik Yay Kadın Milli Takımı şampiyonada altın madalya elde etti.
Paralimpik okçulardan iki altın madalya
Etiketler: Altın madalya , Milli Takımı
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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