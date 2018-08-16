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Paralimpik okçulardan iki

Paralimpik okçulardan iki altın madalya
Çekya'nın Pilsen şehrinde devam eden Avrupa Paralimpik Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcular iki kazandı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre W1 Erkek Milli Takımı ile Klasik Yay Kadın Milli Takımı şampiyonada altın madalya elde etti.
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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