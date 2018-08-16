Günün Polemiği: Aykut Kocaman kalsaydı, Fenerbahçe - Benfica maçında sonuç farklı olur muydu?
Sabah'ın usta kalemleri Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen ve Metin Tekin Günün Polemiği köşesinde "Aykut Kocaman kalsaydı, Fenerbahçe-Benfica maçında sonuç farklı olur muydu?" sorusunu yanıtladı. İşte usta yazarların Kocaman-Cocu karşılaştırması hakkındaki yorumları.
16 Ağustos 2018 Perşembe, 09:07:11
FARKLI OLURDU DEMEK YANLIŞ
Aykut Kocaman olsaydı farklı olurdu demek yanlış. Birinci maçta gördüğümüz üzere Benfica futbolun önemli ilkelerinden olan kolektif anlayış, tempo ve kondisyon olarak Fenerbahçe'den daha iyiydi. Bilhassa Lizbon'da 2. yarıda bu net şekilde görüldü.
Eğer deplasmanda senden daha iyi durumda olan takıma karşı gol atmadan tek farklı da olsa yenilmişsen, bu rövanş için çok çok büyük dezavantajdır. Çünkü rakip hem kontrollü oynar hem de takım savunmasına özen gösterir, kendisini rahatlatacak golün de peşinde koşar.
KOCAMAN İLE ŞANSI YÜKSEKTİ
Aykut Kocaman ile başarılı olma ihtimali daha yüksekti. Çünkü takımını çok iyi tanıyordu ve Aykut Kocaman ikili maçlar oynama ustasıydı. Neler yapabileceklerini daha iyi hesaplayıp, daha farklı kadrolarla, istenen sonucu elde edebilirdi.
Ama Aykut Kocaman kalsaydı, tribünler bu kadar dolar mı veya bu kadar destek görür müydü o da meçhul. Fenerbahçe iyi yolda. Subjektif değerlendirmeler doğru eleştirileri çıkarmaz
PHİLLİP COCU'NUN GELMESİ RİSKLİYDİ
Başkan Ali Koç'un Türkiye'yi tanımayan Cocu'yu getirmesi riskli bir hamleydi. Aykut Kocaman Portekiz Milli Takımı'nın modeli bir sistemi oynattığı için ağır eleştiriliyordu.