Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'ndan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
"Menajer Ahmet Bulut'un Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yatırımlar A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 01.06.2018 E.2018/127 K.2018/166 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,
Davacı Menajer Ahmet Bulut'un alacak talebinin kabulü ile 144.000,00 Euro + KDV tutarlı alacağın:
36.000,00 Euro + KDV tutarlı kısmı için 31.10.2015 tarihinden
36.000,00 Euro + KDV tutarlı kısmı için 31.07.2016 tarihinden
36.000,00 Euro + KDV tutarlı kısmı için 31.10.2016 tarihinden
36.000,00 Euro + KDV tutarlı kısmı için 31.07.2017 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek 3095 sayılı yasanın 4/a maddesi uyarınca devlet bankalarınca EURO üzerinden açılan 1 yıl vadeli mevduat hesaplarına uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine karar verilmiştir".
"Menajer Ahmet Bulut'un Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yatırımlar A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 01.06.2018 E.2018/127 K.2018/166 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,
Davacı Menajer Ahmet Bulut'un alacak talebinin kabulü ile 144.000,00 Euro + KDV tutarlı alacağın:
36.000,00 Euro + KDV tutarlı kısmı için 31.10.2015 tarihinden
36.000,00 Euro + KDV tutarlı kısmı için 31.07.2016 tarihinden
36.000,00 Euro + KDV tutarlı kısmı için 31.10.2016 tarihinden
36.000,00 Euro + KDV tutarlı kısmı için 31.07.2017 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek 3095 sayılı yasanın 4/a maddesi uyarınca devlet bankalarınca EURO üzerinden açılan 1 yıl vadeli mevduat hesaplarına uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine karar verilmiştir".
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