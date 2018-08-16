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'a 144 bin € ödeyecek

, ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin 'nun kararına itiraz eden menajer 'u itirazında haklı buldu. Bu karar sonrası Sarı-kırmızılı kulüp, Ahmet Bulut'a 144 bin euro ödeyecek

Tahkim Kurulundan flaş G.Saray kararı!
Türkiye Futbol Federasyonu 'ndan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Menajer 'un Sportif Sınai Ticari Yatırımlar A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin 'nun 01.06.2018 E.2018/127 K.2018/166 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,

Davacı Menajer Ahmet Bulut'un alacak talebinin kabulü ile 144.000,00 Euro + KDV tutarlı alacağın:

36.000,00 Euro + KDV tutarlı kısmı için 31.10.2015 tarihinden

36.000,00 Euro + KDV tutarlı kısmı için 31.07.2016 tarihinden

36.000,00 Euro + KDV tutarlı kısmı için 31.10.2016 tarihinden

36.000,00 Euro + KDV tutarlı kısmı için 31.07.2017 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek 3095 sayılı yasanın 4/a maddesi uyarınca devlet bankalarınca EURO üzerinden açılan 1 yıl vadeli mevduat hesaplarına uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine karar verilmiştir".
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 18:39
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