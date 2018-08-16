Kaderini değiştiremedi!

Benfica önünde büyük bir hüsran yaşyan Fenerbahçe yine Şampiyonlar Ligi lanetine son veremedi. Son 10 sezonda 6 kez ön eleme oynayan ve hepsinde elenen Sarı- Lacivertliler ne yapsa olmuyor!.. Bu 6 sezonda transfer için kulübün kasasından tam 146 milyon Euro çıktı. Ancak beklenen başarı gelmedi.



YILDIRIM GİTTİ YİNE OLMADI

Fenerbahçe yine bu 6 sezonda 4 kez teknik adam operasyonu yaptı. Hatta kısa süre önce 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi sona erdi ve büyük bir destekle Ali Koç başkan seçildi. Fakat bu da yetmedi.



STOPER YOK, SLİMANİ TRİBÜNDE

Benfica önündeki hayal kırıklığında Koç'un da önemli bir payı var. Transferde adımlar çok geç atıldığı için iki maça da Alper forvette başladı. Stoper alınamadı, ismi bildirilemeyen Slimani tribünde oturdu.



​ÇEKİNGEN FUTBOLUN SONUCU!

Başta Valbuena, Giuliano ve Ayew olmak üzere yıldızlar sorumluluk almadı. Teknik direktör Cocu da özellikle ilk maçtaki çekingen oyun planı ve değişikliklerde geç kalmasıyla yaşanan hüsranda rol oynadı.