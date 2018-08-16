Benfica önünde büyük bir hüsran yaşyan Fenerbahçe yine Şampiyonlar Ligi lanetine son veremedi. Son 10 sezonda 6 kez ön eleme oynayan ve hepsinde elenen Sarı- Lacivertliler ne yapsa olmuyor!.. Bu 6 sezonda transfer için kulübün kasasından tam 146 milyon Euro çıktı. Ancak beklenen başarı gelmedi.
YILDIRIM GİTTİ YİNE OLMADI
Fenerbahçe yine bu 6 sezonda 4 kez teknik adam operasyonu yaptı. Hatta kısa süre önce 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi sona erdi ve büyük bir destekle Ali Koç başkan seçildi. Fakat bu da yetmedi.
STOPER YOK, SLİMANİ TRİBÜNDE
Benfica önündeki hayal kırıklığında Koç'un da önemli bir payı var. Transferde adımlar çok geç atıldığı için iki maça da Alper forvette başladı. Stoper alınamadı, ismi bildirilemeyen Slimani tribünde oturdu.
ÇEKİNGEN FUTBOLUN SONUCU!
Başta Valbuena, Giuliano ve Ayew olmak üzere yıldızlar sorumluluk almadı. Teknik direktör Cocu da özellikle ilk maçtaki çekingen oyun planı ve değişikliklerde geç kalmasıyla yaşanan hüsranda rol oynadı.
Kaderini değiştiremedi!
Kanarya ön eleme oynadığı 6 sezonda transfere servet harcadı. Hoca operasyonu yaptı. Hatta başkan bile değişti. Ancak beklenen başarı bir türlü gelmedi. Bu sezon Ali Koç ve yönetimin transferde ağır davranması, yıldızların sorumluluk almaması ve Cocu'nun yaptığı hatalar Benfica hüsranını getirdi
Benfica önünde büyük bir hüsran yaşyan Fenerbahçe yine Şampiyonlar Ligi lanetine son veremedi. Son 10 sezonda 6 kez ön eleme oynayan ve hepsinde elenen Sarı- Lacivertliler ne yapsa olmuyor!.. Bu 6 sezonda transfer için kulübün kasasından tam 146 milyon Euro çıktı. Ancak beklenen başarı gelmedi.
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.