37 milyon euro kasada

Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımına elenmesiyle Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında Türkiye'yi tek başına temsil edecek Galatasaray, şimdiden yaklaşık 37 milyon Euro'luk geliri garantiledi. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'ne katılım payı, reklam ve yayın gelirleri ile önemli bir serveti kasasına koyacak. G.Saray, F.Bahçe'nin ön elemede elenmesi nedeniyle de 9 milyon Euro kazanacak.
50 MİLYONU GEÇEBİLİR
Grup aşamasında 0 puan elde etse dahi 37 milyon Euro'yu garantileyen Aslan, gruplardan çıkması durumunda ise bu rakamı 50 milyon Euro'nun üzerine çekecek. Ekonomiksıkıntı çeken yönetim bu gelirle rahatlayacak.
50 MİLYONU GEÇEBİLİR
Grup aşamasında 0 puan elde etse dahi 37 milyon Euro'yu garantileyen Aslan, gruplardan çıkması durumunda ise bu rakamı 50 milyon Euro'nun üzerine çekecek. Ekonomiksıkıntı çeken yönetim bu gelirle rahatlayacak.
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