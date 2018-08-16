130 milyon Euro’luk fatura

Son olarak 2008 yılında Şampiyonlar Ligi'nde mücadelede eden Fenerbahçe tam 10 yıldır bu dev organizasyonun uzağında... Sarı- Lacivertliler ön eleme kabusu nedeniyle çok önemli bir ekonomik kazancı elinin tersiyle itti.
YAYIN GELİRLERİ DE VAR
Sadece sezon sezon UEFA'nın verdiği ayak bastı paralarına bakıldığında Fenerbahçe'nin toplam kaybı 64.1 milyon Euro'yu buluyor. Buna reklam ve yayın gelirlerini de eklediğimizde Sarı-Lacivertliler'in toplam kaybı 130 milyon Euro'ya yaklaşıyor.
KRİZLE SAVAŞIYOR!
Ön elemede hüsran yaşadığı 6 sezonda gruplarda 'sıfır' bile çekse bu parayı kasasına indirecek olan Fenerbahçe, şimdi çok büyük bir ekonomik krizle baş etmeye çalışıyor.
EN FAZLA ELENEN TÜRK TAKIMI!
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ön elemeyi en fazla geçemeyen Türk takımı konumunda. Ön eleme turlarında 8 kez başarısız olan Kanarya'yı, Beşiktaş 3, Trabzon 2, Galatasaray, Sivas ve Başakşehir ise birer kez elenerek takip etti. Devler Ligi'ne 10 sezondur katılamayan Fenerbahçe, 2 defa da UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle organizasyonun dışında kaldı.
YAYIN GELİRLERİ DE VAR
Sadece sezon sezon UEFA'nın verdiği ayak bastı paralarına bakıldığında Fenerbahçe'nin toplam kaybı 64.1 milyon Euro'yu buluyor. Buna reklam ve yayın gelirlerini de eklediğimizde Sarı-Lacivertliler'in toplam kaybı 130 milyon Euro'ya yaklaşıyor.
KRİZLE SAVAŞIYOR!
Ön elemede hüsran yaşadığı 6 sezonda gruplarda 'sıfır' bile çekse bu parayı kasasına indirecek olan Fenerbahçe, şimdi çok büyük bir ekonomik krizle baş etmeye çalışıyor.
EN FAZLA ELENEN TÜRK TAKIMI!
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ön elemeyi en fazla geçemeyen Türk takımı konumunda. Ön eleme turlarında 8 kez başarısız olan Kanarya'yı, Beşiktaş 3, Trabzon 2, Galatasaray, Sivas ve Başakşehir ise birer kez elenerek takip etti. Devler Ligi'ne 10 sezondur katılamayan Fenerbahçe, 2 defa da UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle organizasyonun dışında kaldı.
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