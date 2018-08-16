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  1. Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

, 'ın istediği Emre Akbaba için resmi teklifte bulundu

, 'ın bir süredir görüştüğü Emre Akbaba'nın i için 'a resmi teklifte bulundu.

Fenerden Cimboma asrın transfer çalımı

Emre Akbaba savaşında ortalık kızıştı. Bein Sports'un haberine göre; , forması giyen milli futbolcu Emre Akbaba için resmi teklifte bulundu.

COMOLLI YALANLAMAMIŞTI

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Islam Slimani'nin imza töreninde "Emre Akbaba'yla ilgilendiğiniz doğru mu?"sorusuna "Dedikodular üzerine konuşmayacağım. gerçekleşirse duyarsınız." ifadelerini kullanmıştı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK "İNŞALLAH HAYIRLISI OLUR" DEMİŞTİ

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrasında konuşan , transfer gündemlerinde yer alan Emre Akbaba'yla ilgili soruya, "Kulübün imkanları doğrultusunda transfer yapmaya uğraşıyoruz. İnşallah o ve kulübü için hayırlısı olur. Artık transfer yapmak kolay değil. Her şeyi zaman gösterecek" yanıtını vermişti.

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 15:53
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