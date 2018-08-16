Emre Akbaba savaşında ortalık kızıştı. Bein Sports'un haberine göre; Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor forması giyen milli futbolcu Emre Akbaba için resmi teklifte bulundu.

COMOLLI YALANLAMAMIŞTI

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Islam Slimani'nin imza töreninde "Emre Akbaba'yla ilgilendiğiniz doğru mu?"sorusuna "Dedikodular üzerine konuşmayacağım. Transfer gerçekleşirse duyarsınız." ifadelerini kullanmıştı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK "İNŞALLAH HAYIRLISI OLUR" DEMİŞTİ

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrasında konuşan Albayrak, transfer gündemlerinde yer alan Emre Akbaba'yla ilgili soruya, "Kulübün imkanları doğrultusunda transfer yapmaya uğraşıyoruz. İnşallah o ve kulübü için hayırlısı olur. Artık transfer yapmak kolay değil. Her şeyi zaman gösterecek" yanıtını vermişti.