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Avrupa’da başarılı olmak istiyoruz

, “Burnley’i eleyip gruplara kalmak istiyoruz. Hedefimiz Avrupa’da başarılı olmak” dedi

Avrupa’da başarılı olmak istiyoruz
Başakşehir Abdullah Avcı, Burnley karşısında turu geçmek için her şeyi yapacaklarını söyledi. Avrupa'da başarılı olmayı hedeflediklerini belirten Avcı, "4. kez üst üste Avrupa Kupalarında mücadele ediyoruz, Burnley'i elemek istiyoruz. Adebayor sahada olacak. Rakibimizin kazanmak üzerine olan planına karşı hazırlıklıyız. Elia dışında ideal kadromuzla sahada yer alacağız" diye konuştu.
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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