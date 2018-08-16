Avrupa’da başarılı olmak istiyoruz

karşısında turu geçmek içinher şeyi yapacaklarını söyledi.Avrupa'da başarılı olmayı hedeflediklerinibelirten Avcı, "4.kez üst üste Avrupa Kupalarındamücadele ediyoruz,sahada olacak. Rakibimizinkazanmak üzerine olan planınakarşı hazırlıklıyız. Elia dışındaideal kadromuzla sahada yeralacağız" diye konuştu.