Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Burnley karşısında turu geçmek için her şeyi yapacaklarını söyledi. Avrupa'da başarılı olmayı hedeflediklerini belirten Avcı, "4. kez üst üste Avrupa Kupalarında mücadele ediyoruz, Burnley'i elemek istiyoruz. Adebayor sahada olacak. Rakibimizin kazanmak üzerine olan planına karşı hazırlıklıyız. Elia dışında ideal kadromuzla sahada yer alacağız" diye konuştu.
Avrupa’da başarılı olmak istiyoruz
Abdullah Avcı, “Burnley’i eleyip gruplara kalmak istiyoruz. Hedefimiz Avrupa’da başarılı olmak” dedi
Etiketler: abdullah avcı , Teknik Direktörü
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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