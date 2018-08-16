Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Arsenal'in kalecisi Ospina, İtalyan ekibi Napoli ile anlaşma sağladı. Kolombiyalı kalecinin kısa bir süre içinde Napoli için sağlılk kontrolünden geçeceği ve İtalyan ekibi ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.
David Ospina’dan kötü haber
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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