David Ospina’dan kötü haber

Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Arsenal'in kalecisi Ospina, İtalyan ekibi Napoli ile anlaşma sağladı. Kolombiyalı kalecinin kısa bir süre içinde Napoli için sağlılk kontrolünden geçeceği ve İtalyan ekibi ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.