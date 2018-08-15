Başakşehir yenilgisinden sonra eleştiri oklarının hedefi olan Ünal Karaman, Trabzonspor Dergisi'ne açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "Allah nasip ederse şampiyon olmadan ben bu takımı bırakmayacağım. Bunu yüzeysel söylemiyorum. Geçmiş dönemde de forma giydiğim zamanda da insanlar benim karakterimi bilirler" dedi. Karaman, "Antrenörlük hayatıma başlamamda Şenol Güneş'in payı çok büyük" ifadesini kullandı.
Şampiyon olmadan bırakmam
Tecrübeli hoca, “Allah nasip ederse şampiyon olmadan bu takımı bırakmayacağım” dedi
Etiketler: Ünal Karaman , Şenol Güneş , Başakşehir , Trabzonspor , Tecrübeli
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.