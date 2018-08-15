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Şampiyon olmadan bırakmam

hoca, “Allah nasip ederse şampiyon olmadan bu takımı bırakmayacağım” dedi

Şampiyon olmadan bırakmam
Başakşehir yenilgisinden sonra eleştiri oklarının hedefi olan Ünal Karaman, Dergisi'ne açıklamalar yaptı. hoca, "Allah nasip ederse şampiyon olmadan ben bu takımı bırakmayacağım. Bunu yüzeysel söylemiyorum. Geçmiş dönemde de forma giydiğim zamanda da insanlar benim karakterimi bilirler" dedi. Karaman, "Antrenörlük hayatıma başlamamda 'in payı çok büyük" ifadesini kullandı.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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