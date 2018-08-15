Yine ön eleme turu yine hüsran

Fenerbahçe ön elemeleri geçme başarısını gösteremiyor. 2008-2009 sezonunda eleme aşamalarını geçerek gruplarda mücadele hakkı kazanan Sarı- lacivertli ekip, söz konusu sezondan bu yana Devler Ligi'nde sahne alma başarısı gösteremedi. Kanarya, dün de Benfica engelini aşamayarak Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden gitme şansını yakalayamadı.



​YOUNG BOYS'U BİLE GEÇEMEDİ

Kanarya 2010- 2011 sezonu başında Young Boys ile 3. ön eleme turunda eşleşti ve rakibine elendi. 2012-13'te Spartak Moskova'ya ön elemede elenen F.Bahçe 2013-2014'te de Arsenal'e elendi.



20 YILDIR 1-0'I ÇEVİREMEDİ

F.Bahçe 2015- 2016'da bu kez ön elemede Monaco'ya elendi. İstanbul'daki ilk maçı 2-1 kazanan F.Bahçe rövanşı 3-1 kaybedip elendi. F.Bahçe 20 yıldır 1-0 yenildiği maçların rövanşını çeviremedi.



ALPER 21 GOLLÜK SERİYE SON VERDİ

​Avrupa'da son 21 golü yabancı oyunculardan gelen F.Bahçe'de Alper dün bu istatistiğe son verdi.Dün geceki maça kadar Avrupa Kupaları'nda kendi kalesine dahil olmak üzere son 21 golü yabancı oyunculardan gelen Fenerbahçe'de Alper Potuk, bu istatistiği bitiridi. Alper ilk yarının son dakikasında attığı kafa golüyle F.Bahçeli Türk oyuncuların gol hasretini bitirdi.



