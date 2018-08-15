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Taraftarlar isyan etti veto yedi

yönetimi, taraftarların istemediği ’nun ini askıya aldı...

Taraftarlar isyan etti Zeki Yavru veto yedi
Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sözleşmesini fesheden Zeki Yavru'yu kadrosuna katmak için bir süredir temas halindeydi. Ancak önceki gün yönetim kurulu Zeki'nin ini askıya aldı.

TARAFTAR FAKTÖRÜ
Yönetimden bazı isimlerin taraftarların tepkisi nedeniyle böyle bir tavır aldığı ifade ediliyor
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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