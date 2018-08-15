Taraftarlar isyan etti Zeki Yavru veto yedi

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sözleşmesini fesheden Zeki Yavru'yu kadrosuna katmak için bir süredir temas halindeydi. Ancak önceki gün yönetim kurulu Zeki'nin transferini askıya aldı.
TARAFTAR FAKTÖRÜ
Yönetimden bazı isimlerin taraftarların tepkisi nedeniyle böyle bir tavır aldığı ifade ediliyor
TARAFTAR FAKTÖRÜ
Yönetimden bazı isimlerin taraftarların tepkisi nedeniyle böyle bir tavır aldığı ifade ediliyor
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