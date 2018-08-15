Luiz için yeşil ışık

Sürpriz bir şekilde Galatasaray'ın transfer gündemine giren Douglas Luiz konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı- Kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in onay verdiği Brezilyalı orta alan oyuncusu için Manchester City'ye resmi teklif yaptı. İngiliz kulübünün teknik patronu Pep Guardiola, "Luiz'e yine çalışma izni çıkaramadık. Birkez daha onu kiralayacağız" açıklamasını yaptı.
KIRAN KIRANA
İki kulüp arasında kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu konusunda pazarlıklar kıran kırana devam ediyor.
KIRAN KIRANA
İki kulüp arasında kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu konusunda pazarlıklar kıran kırana devam ediyor.
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