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Luiz için yeşil ışık

G.Saray, Sambacı için M.City’ye resmi teklif yaptı Guardiola, “Luiz’i yine kiralayacağız” dedi...

Luiz için yeşil ışık
Sürpriz bir şekilde Galatasaray'ın transfer gündemine giren Douglas Luiz konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı- Kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in onay verdiği Brezilyalı orta alan oyuncusu için Manchester City'ye resmi teklif yaptı. İngiliz kulübünün teknik patronu Pep Guardiola, "Luiz'e yine çalışma izni çıkaramadık. Birkez daha onu kiralayacağız" açıklamasını yaptı.

KIRAN KIRANA
İki kulüp arasında kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu konusunda pazarlıklar kırana devam ediyor.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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