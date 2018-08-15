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yine kulübede dönüyor

, Sinan’ın yerine oynayacak. yine yedek kalacak

Feghouli yine kulübede Belhanda dönüyor
Ankaragücü maçına sürpriz bir 11'le çıkan teknik direktör Fatih Terim, Göztepe karşısında da kadroda değişikliğe gidecek... Alınan bilgilere göre tecrübeli hoca, Başkent'te yedek oturttuğu Belhanda'yı 11'e alacak. Bu kez Sinan Gümüş kulübeye dönecek. Aynı şekilde Ankaragücü maçında sonradan oyuna giren Feghouli ise yine yedek kalacak. Eren Derdiyok da birkez daha ilk 11'de sahaya çıkacak.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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