Feghouli yine kulübede Belhanda dönüyor

Ankaragücü maçına sürpriz bir 11'le çıkan teknik direktör Fatih Terim, Göztepe karşısında da kadroda değişikliğe gidecek... Alınan bilgilere göre tecrübeli hoca, Başkent'te yedek oturttuğu Belhanda'yı 11'e alacak. Bu kez Sinan Gümüş kulübeye dönecek. Aynı şekilde Ankaragücü maçında sonradan oyuna giren Feghouli ise yine yedek kalacak. Eren Derdiyok da birkez daha ilk 11'de sahaya çıkacak.