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spor’a hazırlanıyor

Burak Yılmaz Sivasspor’a hazırlanıyor
Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Burak Yılmaz dün takımdan ayrı olarak çalıştı. Çok hırslı çalışan golcü oyuncunun maçına yetiştirilmesi için yoğun bir tempo uygulanacak.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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