Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Burak Yılmaz dün takımdan ayrı olarak çalıştı. Çok hırslı çalışan golcü oyuncunun Sivas maçına yetiştirilmesi için yoğun bir tempo uygulanacak.
Burak Yılmaz Sivasspor’a hazırlanıyor
Etiketler: Burak Yılmaz , Sivas , Sivasspor , Başakşehir
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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