Saivet ile Doumbia Bursaspor yolunda

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor'un, bir süredir gündemde yer alan Saivet ve Doumbia'da son aşamaya geldiği öğrenildi. Bonservisi İngiliz ekibi Newcastle United'da bulunan Saivet'i 1 yıllığına kiralamak isteyen Bursaspor, Sporting Lizbon'da forma giyen 30 yaşındaki Doumbia için de girişimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.
Etiketler: Bursaspor , Newcastle United , Sporting Lizbon , transfer , Saivet
- 14 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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