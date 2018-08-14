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ile Doumbia yolunda

Saivet ile Doumbia Bursaspor yolunda
Transfer çalışmalarını sürdüren 'un, bir süredir gündemde yer alan ve Doumbia'da son aşamaya geldiği öğrenildi. Bonservisi İngiliz ekibi 'da bulunan Saivet'i 1 yıllığına kiralamak isteyen Bursaspor, 'da forma giyen 30 yaşındaki Doumbia için de girişimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.
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