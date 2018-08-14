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Ryan Babel Beşiktaş'ın tarihine geçti!

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel tarihe geçti.

Beşiktaşın yıldızı tarihe geçti!

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Akhisarspor'u 2-1 yendiği maçta takımı adına bir gol atan Ryan Babel, Vodafone Park'ta etkili performansıyla dikkati çekiyor.

  • 14 Ağustos 2018, Salı 13:47
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