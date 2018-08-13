"Kulübümüz, altyapımızda yetişen Birhan Vatansever'in transferi konusunda geçtiğimiz sezon oynadığı Bandırmaspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Birhan Vatansever ile iki sezonluk sözleşme imzalanmıştır."
Galatasaray Birhan Vatansever'i kadrosuna kattı
Galatasaray Kulübü, eski oyuncuları Birhan Vatansever için Bandırmaspor'la anlaştıklarını ve iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı
Etiketler: Galatasaray , Birhan Vatansever
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