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'i kadrosuna kattı

Kulübü, eski oyuncuları için Bandırmaspor'la anlaştıklarını ve iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

Cimbom transferi duyurdu!
"Kulübümüz, altyapımızda yetişen 'in transferi konusunda geçtiğimiz sezon oynadığı Bandırmaspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Birhan Vatansever ile iki sezonluk sözleşme imzalanmıştır."

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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 20:05
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