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için 29 kişilik kadrosunu açıkladı

Dünyanın gözü 'ya çevrilmişken 'den açıklama geldi. Madrid Süper Kupa için hazırladığı 29 kişilik kadroyu açıkladı.Mücadele 14 Ağustos 2018 Salı günü Estonya'da ile Real Madrid arasında oynanacak.

UEFA Süper Kupa sahibini buluyor! Madrid açıkladı

Futbolda 43. , İspanya'nın ile takımları arasında yarın yapılacak maç sonucu sahibini bulacak. Geçen sezon Avrupa'nın kulüpler bazında iki büyük kupasını kazanan takımlarını karşı karşıya getiren UEFA Süper …

Array Geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanya'nın Real Madrid takımıyla, UEFA Avrupa Ligi kupası sahibi Atletico Madrid, yarın Estonya'nın başkenti Tallinn'de karşılaşacak.

İŞTE REAL MADRİD'İN 29 KİŞİLİK KADROSU

Real Madrid, Atletico Madrid ile oynayacağı UEFA Süper Kupa maçı öncesi Estonya'ya gidecek 29 oyunculuk kafileyi açıkladı.

Real Madrid'den yapılan açıklamaya göre kadro şu şekilde;

Kaleci: Navas, Casilla, Luca, Lunin y Courtois.

Defans: Carvajal, Vallejo, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Reguilón, Javi Sánchez, S. López.

Orta saha: Kroos, Modric, Casemiro, M. Llorente, Asensio, Isco, Ceballos, F. Valverde.

Forvet: Benzema, Bale, Lucas Vázquez, B. Mayoral, Raúl de Tomás, Vinicius.
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  • 14 Ağustos 2018, Salı 14:08
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