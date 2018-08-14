Futbolda 43. UEFA Süper Kupa, İspanya'nın Real Madrid ile Atletico Madrid takımları arasında yarın yapılacak maç sonucu sahibini bulacak. Geçen sezon Avrupa'nın kulüpler bazında iki büyük kupasını kazanan takımlarını karşı karşıya getiren UEFA Süper …

Array Geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanya'nın Real Madrid takımıyla, UEFA Avrupa Ligi kupası sahibi Atletico Madrid, yarın Estonya'nın başkenti Tallinn'de karşılaşacak.

Real Madrid, Atletico Madrid ile oynayacağı UEFA Süper Kupa maçı öncesi Estonya'ya gidecek 29 oyunculuk kafileyi açıkladı.Real Madrid'den yapılan açıklamaya göre kadro şu şekilde;Navas, Casilla, Luca, Lunin y Courtois.Carvajal, Vallejo, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Reguilón, Javi Sánchez, S. López.Kroos, Modric, Casemiro, M. Llorente, Asensio, Isco, Ceballos, F. Valverde.Benzema, Bale, Lucas Vázquez, B. Mayoral, Raúl de Tomás, Vinicius.