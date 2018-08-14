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'dan 'e geri dön çağrısı

Milli Takımı forması giyen, RB Leipzig'inj yıldız futbolcusu , milli takımı bırakan 'e 'geri dön' çağrısı yaptı.

Almanyadan Mesut Özile geri dön çağrısı

Alman basınına bu konuyu yorumlayan Werner; "Mesut Özil'in böyle ayrılmış olması büyük ayıp. Geri dönerse takımın büyük çoğunluğu mutlu olacaktır. O ciddi anlamda fark yaratan bir oyuncu. Özil'e büyük saygı duyuluyor" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki , 'nın kadrosunda da yer almıştı.

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  • 14 Ağustos 2018, Salı 19:26
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