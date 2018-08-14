Alman basınına bu konuyu yorumlayan Werner; "Mesut Özil'in böyle ayrılmış olması büyük ayıp. Geri dönerse takımın büyük çoğunluğu mutlu olacaktır. O ciddi anlamda fark yaratan bir oyuncu. Özil'e büyük saygı duyuluyor" ifadelerini kullandı.





22 yaşındaki Timo Werner, Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı.