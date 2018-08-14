İstanbulspor 4 köşe!

SPOR Toto 1. Lig'de İstanbulspor, ilk haftanın kapanış maçında Afjet Afyonspor'u 4-3'lük skorla mağlup etti.
NEFES KESEN MAÇ
Ev sahibi ekip, 22. dakikada Mehmet Sedef'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. 32'de sahneye çıkan Muhammed Demirci farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan İstanbulspor, 2. yarıda Ali Dere ve Barış Örücü'nün golleriyle farkı 4'e çıkardı. Ligin yeni takımı Afjet Afyonspor'un gollerini ise Ersel ve Yasin ve Oltan kaydetti.
NEFES KESEN MAÇ
Ev sahibi ekip, 22. dakikada Mehmet Sedef'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. 32'de sahneye çıkan Muhammed Demirci farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan İstanbulspor, 2. yarıda Ali Dere ve Barış Örücü'nün golleriyle farkı 4'e çıkardı. Ligin yeni takımı Afjet Afyonspor'un gollerini ise Ersel ve Yasin ve Oltan kaydetti.
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