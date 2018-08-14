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4 köşe!

1. Lig’de 1. haftanın kapanış maçında evinde karşısında 4-0’ı yakaladı . Konuk ekip, 82. dakikadan sonra 3 gol bulsa da rakibini yakalayamadı. İlk hafta süper bir maçla tamamlandı...

İstanbulspor 4 köşe!
SPOR Toto 1. Lig'de , ilk haftanın kapanış maçında Afjet Afyonspor'u 4-3'lük skorla mağlup etti.

NEFES KESEN MAÇ
Ev sahibi ekip, 22. dakikada Mehmet Sedef'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. 32'de sahneye çıkan Muhammed Demirci farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan İstanbulspor, 2. yarıda Ali Dere ve Barış Örücü'nün golleriyle farkı 4'e çıkardı. Ligin yeni takımı 'un gollerini ise Ersel ve Yasin ve Oltan kaydetti.
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