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F.Bahçe için teklif yaptı

’li ’nın menajeri , “F.Bahçe Boyata için İskoç kulübüne teklif yaptı”dedi

F.Bahçe Boyata için teklif yaptı
F.Bahçe'nin Celtic'li Dedryck Boyata için teklif yaptığı öne sürülüyor... İngiliz basınına konuşan Boyata'nın menajeri Jacques Lichtenstein, "Daha önce Fenerbahçe ve Fulham oyuncuyla ilgilendi. 7-8 milyon pound vicarında teklifler yapıldı. Fakat bu teklifleri geri çevirdi" diye konuştu.
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