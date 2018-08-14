F.Bahçe'nin Celtic'li Dedryck Boyata için teklif yaptığı öne sürülüyor... İngiliz basınına konuşan Boyata'nın menajeri Jacques Lichtenstein, "Daha önce Fenerbahçe ve Fulham oyuncuyla ilgilendi. 7-8 milyon pound vicarında teklifler yapıldı. Fakat Celtic bu teklifleri geri çevirdi" diye konuştu.
F.Bahçe Boyata için teklif yaptı
Celtic’li Boyata’nın menajeri Lichtenstein, “F.Bahçe Boyata için İskoç kulübüne teklif yaptı”dedi
Etiketler: Boyata , Fenerbahçe , Celtic , Lichtenstein
- 14 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.