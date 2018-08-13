Comolli rotayı Adaya çevirdi! Hedefinde o isimler var...

İki yabancı transfer Ayew ve Slimani'yi İngiltere'den getiren Damien Comolli, stoper tercihini de Ada ülkesinden yapmaya hazırlanıyor.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'de ilk aday İngiltere Premier Lig'in iddialı ekiplerinden Manchester United'ın Arjantinli stoperi Marcos Rojo.
Arjantinli savunmacının Manchester United'da düzenli forma şansı bulması kolay görünmüyor. 28 yaşındaki oyuncunun bu nedenle ayrılmak istediği öğrenildi.
Ancak son kararı teknik direktör Jose Mourinho verecek. Portekizli menajer, elinde 5 stoper olmasına rağmen bir yenisini daha istedi ancak bu talebi karşılanmadı.
Yönetimle arası iyi olmayan Mourinho'nun Rojo konusundaki kararı merakla bekleniyor.