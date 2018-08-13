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Comolli rotayı Ada'ya çevirdi! Hedefinde o isimler var...

13 Ağustos 2018 Pazartesi, 21:00:34 Güncelleme: 21:51:35
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Comolli rotayı Adaya çevirdi! Hedefinde o isimler var...

İki yabancı transfer Ayew ve Slimani'yi İngiltere'den getiren Damien Comolli, stoper tercihini de Ada ülkesinden yapmaya hazırlanıyor.

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Comolli rotayı Adaya çevirdi! Hedefinde o isimler var...

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de ilk aday İngiltere Premier Lig'in iddialı ekiplerinden Manchester United'ın Arjantinli stoperi Marcos Rojo.

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Comolli rotayı Adaya çevirdi! Hedefinde o isimler var...

Arjantinli savunmacının Manchester United'da düzenli forma şansı bulması kolay görünmüyor. 28 yaşındaki oyuncunun bu nedenle ayrılmak istediği öğrenildi.

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Comolli rotayı Adaya çevirdi! Hedefinde o isimler var...

Ancak son kararı teknik direktör Jose Mourinho verecek. Portekizli menajer, elinde 5 stoper olmasına rağmen bir yenisini daha istedi ancak bu talebi karşılanmadı.

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Comolli rotayı Adaya çevirdi! Hedefinde o isimler var...

Yönetimle arası iyi olmayan Mourinho'nun Rojo konusundaki kararı merakla bekleniyor.

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