Transfer döneminin bitimine iki haftaya yakın bir süre kala girişimlere hız veren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi... Sarı-Kırmızılılar'ın Manchester City'nin kadrosunda yer alan Douglas Luiz'i istediği öne sürülüyor. İngiliz kulübünün 1 yıl önce transfer ettiği Brezilyalı orta alan oyuncusu için yine çalışma izni çıkaramadı. Galatasaray'ın Luiz'i kiralamak istediği öne sürülüyor.
Cimbom'dan Luiz sürprizi
Manchester City’nin yine çalışma izni alamadığı genç orta alan oyuncusunu Galatasaray’ın istediği iddia ediliyor...
Etiketler: Manchester City , Galatasaray , transfer , Luiz
- 14 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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