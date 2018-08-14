Beşiktaş Şenol Güneş’le rekora koşuyor

Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş'le rekora gidiyor. Akhisar galibiyetiyle Vodafone Park'taki çıktığı lig maçından üst üste 12. kez kazanan Siyah-Beyazlılar bu alanda iç saha rekoruna çok yaklaştı. Geçmiş sezonlarda iç sahada peş peşe 14 kez kazanan Beşiktaş iç saha rekoruna çok yaklaştı.
YENİ REKORA 3 MAÇ KALDI
Kartal evinde oynadığı 3 maçı daha kazanırsa bu rekorunu 15 maça çıkaracak. Beşiktaş'ın başında 4. sezonunu geçiren ve lig ile Avrupa Kupaları'nda önemli başarılara imza atan Şenol Güneş böylece yeni bir rekorun sahibi olacak. Beşiktaş daha önce 1988-1989 ve 1989-1990 sezonunda iç sahada oynadığı 14 maçı kazanarak önemli bir başarının sahibi olmuştu.
YENİ REKORA 3 MAÇ KALDI
Kartal evinde oynadığı 3 maçı daha kazanırsa bu rekorunu 15 maça çıkaracak. Beşiktaş'ın başında 4. sezonunu geçiren ve lig ile Avrupa Kupaları'nda önemli başarılara imza atan Şenol Güneş böylece yeni bir rekorun sahibi olacak. Beşiktaş daha önce 1988-1989 ve 1989-1990 sezonunda iç sahada oynadığı 14 maçı kazanarak önemli bir başarının sahibi olmuştu.
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