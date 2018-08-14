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Acil golcü aranıyor

Yönetimi, ’da oynayan Yunan golcüyü kiralamak için harekete geçti. Bu oyuncu için Fransız kulübü ile pazarlık masasına oturulacak. Mitroglou'nun ini bir an önce bitirmek istiyor. Ancak yönetim öncelikle Vagner Love ve 'dan biriyle yollarını ayırmayı planlıyor

Acil golcü aranıyor
Kartal forvet ine odaklandı... Akhisar ile oynanan maçı 2-1 kazanan Siyah- Beyazlılar bu galibiyete rağmen takıma iyi bir golcü kazandırmak için kolları sıvadı. Yönetimi birçok golcüyü listesine almasına karşın 'da forma giyen Mitroglou'yu fiyatının uygunluğu nedeniyle listenin en başına aldı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ
Daha önce de birkaç kez Beşiktaş'ın gündemine gelen 30 yaşındaki Yunanlı futbolcu o dönemde transfer edilememişti. Beşiktaş bu arada Love ve 'dan biriyle yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 13 GOL ATTI
Marsilya'da geçtiğimiz sezon 30 resmi maçta forma giyen Mitroglou bu maçların 17'sinde ilk 11'de yer alırken fileleri 13 kez havalandırdı. Ancak Yunan golcü 'daki performansından uzak kaldı.

PAZARLIK MASASINA OTURULACAK
Kulübüyle sözleşmesi 3 yıl sonra bitecek olan Mitroglou'nun kiralanması için görüşmeler yapacak olan Transfer Komitesi Başkanı 'in golcü Marsilya ile pazarlık masasına oturması bekleniyor.
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