3. Ada harekatı

ilegibi ikiönemli ismi kadrosunakatan'deartık gözler stopertransferine çevrilmişdurumda... Sarı-Lacivertliler'dedaha önceolduğu gibi rota yinevetransferlerindekişisel ilişkilerini kullanansportif direktör'nin hedefi birkezdahaolacak.transferinde listenin ilk sırasındayer alıyor. Geçen sezonu'da kiralık geçirenstoper,'de kadro dışı kaldı.'nın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.şu anda telefon trafiği ile görüşmeleri sürdürüyor...'nın teklife sıcak baktığı ancak'nin sözleşme süresi nedeniyle kiralama formülüne yanaşmadığı gelen bilgiler arasında.listesinde ayrıca'ta forma giyenvede yer alıyor.ikistoperin kulüpleri ve menajerlere ile de görüşüyor.