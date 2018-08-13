Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar maratonda Belaruslu atlet Volha Mazuronak birinci oldu. Mazuronak 2 saat 26 dakika 22 saniyelik derecesiyle altın madalya kazanırken, Fransız Clemence Calvin 2.26.28 ile gümüş, Çek sporcu Eva Vrabcova-Nyvltova 2.26.31 ile bronz madalya elde etti.
Volha Mazuronak maratonda şampiyon
Etiketler: Volha Mazuronak
- 13 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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