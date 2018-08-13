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maratonda şampiyon

Volha Mazuronak maratonda şampiyon
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar maratonda Belaruslu atlet birinci oldu. Mazuronak 2 saat 26 dakika 22 saniyelik derecesiyle altın madalya kazanırken, Fransız Clemence Calvin 2.26.28 ile gümüş, Çek sporcu Eva Vrabcova-Nyvltova 2.26.31 ile bronz madalya elde etti.
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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