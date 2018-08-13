Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, Erzurum'da gerçekleşen Türk Oyunları Festivaline katıldı. Beraberindeki 7 ülke bakanıyla tarihi alanları ziyaret eden Erdoğan, "Erzurum bizim geleneksel sporlarımızın Anadolu'daki önemli bir merkezidir. Özellikle cirit sporuyla ön planda olan bir şehrimiz" diye konuştu.
Erzurum geleneksel sporlarımızın merkezi
Etiketler: Erzurum , Recep Tayyip Erdoğan
- 13 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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