Nefesleri kesen maçta gülen Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe'ye konuk olan Yeni Malatya, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Malatya 24'te Mina ile öne geçerken Göztepe'de 32'de Poko kırmızı kart gördü. 48'de Castro'nun atılmasıyla 9 kişi kalan İzmir ekibi 70'te Sadık'ın kendi kalesine golüyle durumu 1-1 getirdi. 64'te konuk ekip de Chebake'nin atılmasıyla 10 kişi kaldı. 73'te Aleksic, Yeni Malatya'yı 2-1'lik üstünlüğe taşırken karşılaşmada son sözü 90+1'de Ömer Şişmanoğlu söyledi ve konuk ekip maçı 3-1 kazandı.
Göz-göz’e Malatya darbesi
Göztepe 9 kişi kaldığı maçta Yeni Malatya’ya evinde Mina, Aleksic ve Ömer’in golleriyle mağlup oldu...
Etiketler: Malatya , süper lig , Ömer Şişmanoğlu , Yeni Malatya , Göztepe , İzmir
- 13 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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