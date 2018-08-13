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Göz-göz’e darbesi

9 kişi kaldığı maçta Yeni ’ya evinde Mina, Aleksic ve Ömer’in golleriyle mağlup oldu...

Göz-göz’e Malatya darbesi
Nefesleri kesen maçta gülen Yeni spor, 'in ilk haftasında 'ye konuk olan , sahadan 3-1 galip ayrıldı. Malatya 24'te Mina ile öne geçerken Göztepe'de 32'de Poko kırmızı kart gördü. 48'de Castro'nun atılmasıyla 9 kişi kalan ekibi 70'te Sadık'ın kendi kalesine golüyle durumu 1-1 getirdi. 64'te konuk ekip de Chebake'nin atılmasıyla 10 kişi kaldı. 73'te Aleksic, Yeni Malatya'yı 2-1'lik üstünlüğe taşırken karşılaşmada son sözü 90+1'de söyledi ve konuk ekip maçı 3-1 kazandı.
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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