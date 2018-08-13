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VAR sisteminde flaş değişiklik!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta maçlarında VAR sisteminin kullanım şekliyle ilgili eleştiriler üzerine değişikliğe gitme kararı aldı.

VAR sisteminde flaş değişiklik!

2018-19 futbol sezonuyla birlikte Türkiye'de uygulanmasına resmen başlanan VAR sistemiyle ilgili ligin ilk haftasını masaya yatıran TFF ve MHK cephesi yaşanan tartışma ve aksaklıkların ardından bir dizi değişiklik kararı aldığı ortaya çıktı.

  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 19:48
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