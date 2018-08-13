VAR sisteminde flaş değişiklik!

2018-19 futbol sezonuyla birlikte Türkiye'de uygulanmasına resmen başlanan VAR sistemiyle ilgili ligin ilk haftasını masaya yatıran TFF ve MHK cephesi yaşanan tartışma ve aksaklıkların ardından bir dizi değişiklik kararı aldığı ortaya çıktı.
2018-19 futbol sezonuyla birlikte Türkiye'de uygulanmasına resmen başlanan VAR sistemiyle ilgili ligin ilk haftasını masaya yatıran TFF ve MHK cephesi yaşanan tartışma ve aksaklıkların ardından bir dizi değişiklik kararı aldığı ortaya çıktı.
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