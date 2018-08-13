Fener'de Mangala sesleri

F.Bahçe stoper transferine odaklandı... İngiltere'deki kulüplerle çok iyi ilişkileri bulunan Sportif Direktör Damien Comolli'ye Fransız stoper Eliaquim Mangala önerildi. Manchester City'de forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Fener, tecrübeli oyuncuyu kiralık olarak istiyor.
STOPER ADAYLARI 4'E YÜKSELDİ
Kanarya, Stoke City'li Martins Indi, Anderlecht'li Kara Mbodj ve Milan'lı Mateo Musacchio ile de temaslarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de bu 3 isme Fransız oyuncu Mangala da eklendi.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BİTECEK
F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin önümüzdeki hafta yapacağı görüşmelerle stoper transferini sonlandırması bekleniyor. Teknik Direktör Phillip Cocu da stoper transferini dört gözle bekliyor.
PORTEKİZ'DEN MERİH İDDİASI
Portekiz'in A Bola Gazetesi'ndeki habere göre F.Bahçe, S.Lizbon'lu eski oyuncusu Merih Demiral ile görüşüyor.
STOPER ADAYLARI 4'E YÜKSELDİ
Kanarya, Stoke City'li Martins Indi, Anderlecht'li Kara Mbodj ve Milan'lı Mateo Musacchio ile de temaslarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de bu 3 isme Fransız oyuncu Mangala da eklendi.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BİTECEK
F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin önümüzdeki hafta yapacağı görüşmelerle stoper transferini sonlandırması bekleniyor. Teknik Direktör Phillip Cocu da stoper transferini dört gözle bekliyor.
PORTEKİZ'DEN MERİH İDDİASI
Portekiz'in A Bola Gazetesi'ndeki habere göre F.Bahçe, S.Lizbon'lu eski oyuncusu Merih Demiral ile görüşüyor.
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