Beşiktaş, Süper Lig'e Akhisarspor galibiyetiyle başladı.

3 puanı 2-1'lik skorla alan Beşiktaş'ta ilk golü atan Pepe ve 2. golün asistini yapan Jeremain Lens maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

Jeremain Lens "Sakatlığım çok ciddi gibi gözükmüyor. Geçen yıl, en iyi sezonum değildi. Daha iyi performans göstermek için çok çalışıyorum. Umarım bu sezon daha iyi geçecek. Geçen sezon da iyi çalışmıştım, ama demek ki daha sıkı çalışmak gerekiyor. Umarım bu sezon başarılı olabilirim." diye konuştu.





Geçen sezon da Beşiktaş'ın ilk golünün hatırlatılması üzerine Pepe "İyi işaretler bunlar. Gol atmam da güzel. Geçen sene de gol atmıştım. Umarım geçen seneden daha fazla gol atmak isterim. Her gün sıkı çalışıyorum. Takıma faydalı olmak ve taraftarların beklentisini karşılamak için. Golüm önemliydi, işe yaradığı için mutluyum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Akhisarspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Pepe, galibiyetle başlamanın önemli olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı ekibin maçtaki ilk golüne imza atan Pepe, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Önemli olan bugün maçı kazanmaktı. Biz buna Portekiz'de 'sağ ayakla başladık' deriz. Bugün lige sağ ayakla başladık. Önemli olan takımın galibiyetiydi." diye konuştu.

Saha zemininin istedikleri oyunu sergilemelerine izin vermediğini vurgulayan siyah-beyazlı futbolcu, "Üç gün önce çok önemli bir ön eleme maçı oynadık. Tabii ki biraz yorgunluk vardı. Saha ve zemin şartları da çok fazla oynamanıza izin vermiyor. Önemli olan takımın gösterdiği kazanma ruhuydu." ifadelerini kullandı.





"NECİP BUGÜN TOP KAPMADA SAHANIN EN İYİSİYDİ"

Pepe, savunmanın göbeğinde beraber oynadığı Necip Uysal'ın yaptığı hataya rağmen sahanın en iyilerinden biri olduğunu söyledi.

Akhisarspor maçında zeminin kendilerine yardımcı olmadığını ifade eden Pepe, "Necip bugün hata yapmış olabilir ama bence sahanın en iyilerindendi. Necip bugün top kapmada sahanın en iyisiydi herhalde." değerlendirmesinde bulundu.

Domagoj Vida ve Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco ile ilgili de konuşan Pepe şunları kaydetti:

"Roco'nun gelmesi iyi, ne kadar kaliteli futbolcu aramıza katılırsa o kadar iyi. Vida'nın durumu şu anda belirsiz, ne olacağını bilmiyoruz. O da kendi hayatı ve ailesi için en iyisini seçecektir. Beşiktaş her zaman olduğu gibi şampiyonluk için oynayacak ve bir şekilde yoluna devam edecektir."