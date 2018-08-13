Elif korkuttu

Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılan Elif Dağdelen, yürekleri ağıza getirdi. 24. Avrupa Atletizm Şampiyonası, bu yıl Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlendi. Kadınlar yarışmasında ülkemizi temsil eden milli sporcu Elif Dağdelen yarışın ikinci dakikasında rahatsızlandı.
Nefes alamayan ve bayılan sporcuya oksijen takviyesi yapıldı. 2 saat sonra gözlerini açan sporcu, bir süre daha tedbir amaçlı hastanede kalacak.
Nefes alamayan ve bayılan sporcuya oksijen takviyesi yapıldı. 2 saat sonra gözlerini açan sporcu, bir süre daha tedbir amaçlı hastanede kalacak.
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