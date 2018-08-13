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Elif korkuttu

Milli atlet , ’deki ’nda rahatsızlandı. genç sporcu, hastaneye kaldırıldı

Elif korkuttu
Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılan Elif Dağdelen, yürekleri ağıza getirdi. 24. , bu yıl 'nın başkenti 'de düzenlendi. Kadınlar yarışmasında ülkemizi temsil eden milli sporcu yarışın ikinci dakikasında rahatsızlandı.



Nefes alamayan ve sporcuya oksijen takviyesi yapıldı. 2 saat sonra gözlerini açan sporcu, bir süre daha tedbir amaçlı hastanede kalacak.



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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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