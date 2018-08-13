Beşiktaş’ta her şey var ama golcü yok!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezondan itibaren süren golcü sıkıntısının devam ettiği dün geceki Akhisar galibiyetine rağmen yine ortaya çıktı. Kartal maçı stoperi Pepe ve kanat oyuncusu Babel'in golleriyle kazanırken, golcüler yine ortada yoktu.
LOVE'A ISLIK
Forvetler Larin ve Love'ın kaçırdığı pozisyonlar nedeniyle Beşiktaş maçı koparamadı. Taraftarlar Love'ı ıslıkladı.
LOVE'A ISLIK
Forvetler Larin ve Love'ın kaçırdığı pozisyonlar nedeniyle Beşiktaş maçı koparamadı. Taraftarlar Love'ı ıslıkladı.
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