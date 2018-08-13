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golü yine ’den geldi

Akhisar maçında ’ı 1-0 öne geçiren , geçen yıldan sonra adına ligde gol perdesini açan isim oldu

Açılış golü yine Pepe’den geldi
Akhisar karşısında 'ın ilk golünü kaydeden , geçtiğimiz sezon olduğu gibi adına ligde gol perdesini açan isim oldu. Portekizli geçen sezonun maçında 13 Ağustos'ta ağlarını sarsmıştı.
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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