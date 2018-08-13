Akhisar karşısında Beşiktaş'ın ilk golünü kaydeden Pepe, geçtiğimiz sezon olduğu gibi Kartal adına ligde gol perdesini açan isim oldu. Portekizli geçen sezonun açılış maçında 13 Ağustos'ta Antalyaspor ağlarını sarsmıştı.
Açılış golü yine Pepe’den geldi
Akhisar maçında Beşiktaş’ı 1-0 öne geçiren Pepe, geçen yıldan sonra Kartal adına ligde gol perdesini açan isim oldu
Etiketler: Pepe , Beşiktaş , Antalyaspor , Kartal , açılış
- 13 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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