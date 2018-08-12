Ver Lefter’e yaz defter

Fenerbahçe'nin Bursaspor'la oynadığı maçta Sarı- Lacivertli taraftarlar gövde gösterisi yaptı. Fenerbahçe tribünleri yeni sezonla birlikte eski atmosferine kavuştu. Son sezonlarda dolmayan tribünler ve organize olmayan taraftarlardan dolayı eski heyecanı vermeyen tribünler bambaşka bir kimliğe büründü.
TARAFTARLAR HİÇ SUSMADI
Fenerbahçe Bursaspor karşısında kapalı gişe oynarken taraftarıyla kucaklaştı. Ali Koç'un başkan olmasıyla birlikte yeniden takımlarına destek veren taraftarlar hiç susmadan takımlarına destek verdi.
RAKİBİ BASKI ALTINA ALDILAR
Sarı- Lacivertli taraftarlar top rakip takıma geçtiği andan itibaren ıslıklarla rakibi baskı altına aldı. Tribünler 1-0 geriye düşen takımlarına verdiği destekle skorun 2-1'e gelmesinde önemli rol oynadılar.
90 DAKİKA DESTEK VERDİLER
Tribünleri dolduran 40 bin taraftar maçın başlangıç düdüğüyle birlikte takımlarına destek verdi. Yaptıkları tezahüratlarla Sarı-Lacivertli takıma destek veren taraftarlar galibiyette büyük rol oynadı.
ATMOSFER HARİKAYDI
Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik patronu Phillip Cocu, Bursaspor galibiyetinin ardından taraftarlardan övgü ile bahsetti. Statta harika bir atmsofer olduğunu belirten Hollandalı, "Taraftarlarımıza bize verdiği destek için teşekkür ediyorum" diye konuştu. ÇOK HATA YAPTIK
Baskı yapmaya çalıştıkları anlarda çok fazla bireysel hata yaptıklarını da sözlerine ekleyen Cocu, "Topu ayağımızda daha uzun tutmamız gerekiyordu. Maçı erken koparabilirdik. Ancak son dakikalarda yaptığımız hatalarda gol yememek önemliydi. Kritik bir galibiyet elde ettik" ifadelerini kullandı.
LEFTER'İN AİLESİNE PLAKET VERİLDİ
Süper Lig'de sezona adı verilen Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in ailesine plaket takdim edildi. F.Bahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Lefter'in eşi, kızları ve torunlarına plaket verdi. TFF üyesi Ali Düşmez de aileye forma hediye etti.
TARAFTARLAR HİÇ SUSMADI
Fenerbahçe Bursaspor karşısında kapalı gişe oynarken taraftarıyla kucaklaştı. Ali Koç'un başkan olmasıyla birlikte yeniden takımlarına destek veren taraftarlar hiç susmadan takımlarına destek verdi.
RAKİBİ BASKI ALTINA ALDILAR
Sarı- Lacivertli taraftarlar top rakip takıma geçtiği andan itibaren ıslıklarla rakibi baskı altına aldı. Tribünler 1-0 geriye düşen takımlarına verdiği destekle skorun 2-1'e gelmesinde önemli rol oynadılar.
90 DAKİKA DESTEK VERDİLER
Tribünleri dolduran 40 bin taraftar maçın başlangıç düdüğüyle birlikte takımlarına destek verdi. Yaptıkları tezahüratlarla Sarı-Lacivertli takıma destek veren taraftarlar galibiyette büyük rol oynadı.
ATMOSFER HARİKAYDI
Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik patronu Phillip Cocu, Bursaspor galibiyetinin ardından taraftarlardan övgü ile bahsetti. Statta harika bir atmsofer olduğunu belirten Hollandalı, "Taraftarlarımıza bize verdiği destek için teşekkür ediyorum" diye konuştu. ÇOK HATA YAPTIK
Baskı yapmaya çalıştıkları anlarda çok fazla bireysel hata yaptıklarını da sözlerine ekleyen Cocu, "Topu ayağımızda daha uzun tutmamız gerekiyordu. Maçı erken koparabilirdik. Ancak son dakikalarda yaptığımız hatalarda gol yememek önemliydi. Kritik bir galibiyet elde ettik" ifadelerini kullandı.
LEFTER'İN AİLESİNE PLAKET VERİLDİ
Süper Lig'de sezona adı verilen Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in ailesine plaket takdim edildi. F.Bahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Lefter'in eşi, kızları ve torunlarına plaket verdi. TFF üyesi Ali Düşmez de aileye forma hediye etti.
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