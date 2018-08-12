Taraftarı darp eden polise görevden uzaklaştırma

Dün oynanan Fenerbahçe Bursaspor maçını izlemeye gelen Bursaspor taraftarlarından biri polisler tarafından dövülürken çekilen görüntüler kamuoyunu ayağa kaldırdı Bir taraftarın cep telefonu ile çektiği videoda polisler "Teksas" olarak adlandırılan Yeşil-Beyazlı taraftar grubundan bir şahsı orantısız bir şekilde döverken görülüyor.



Kafa bölgesini kollarıyla örtmeye çalışan taraftar, sert yumruklardan sonra kafasına ağır tekme darbesi alarak yere yığılıyor. Olay sonrası, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre taraftarı darp eden polisin görevinden uzaklaştırılarak, adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.