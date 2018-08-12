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ı darp eden polise görevden uzaklaştırma

ve arasında oynanan müsabaka sırasında deplasman tribünün koridorlarında bir polisin bir ı darp etmesi büyük tepki topladı. Olayı gerçekleştiren polisin görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Taraftarı darp eden polise görevden uzaklaştırma

Dün oynanan maçını izlemeye gelen Bursaspor larından biri polisler tarafından dövülürken çekilen görüntüler kamuoyunu ayağa kaldırdı Bir taraftarın cep telefonu ile çektiği videoda polisler "Teksas" olarak adlandırılan Yeşil-Beyazlı taraftar grubundan bir şahsı orantısız bir şekilde döverken görülüyor.

Kafa bölgesini kollarıyla örtmeye çalışan taraftar, sert yumruklardan sonra kafasına ağır tekme darbesi alarak yere yığılıyor. Olay sonrası, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre taraftarı darp eden polisin görevinden uzaklaştırılarak, adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

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  • 12 Ağustos 2018, Pazar 05:37
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