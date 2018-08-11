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Fenerbahçe, Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı

Sarı-lacivertli ekip, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 yendi. Geride kalan son iki sezonda açılış maçlarını kazanamayan Fenerbahçe, Bursaspor'u mağlup ederek kötü istatistiği sonlandırdı. Hakem Halil Umut Meler'in Bursaspor lehine verdiği penaltıda VAR tarafından pozisyonun öncesinde ofsayt tespit edilince karar iptal edildi

12 Ağustos 2018 Pazar, 00:42:44 Güncelleme: 00:51:25
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Fenerbahçe, Bursasporu 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Bursaspor'u 2-1 yenerek sezona 3 puanla başladı.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın 16. dakikasında William Paul Ekong'un attığı golle geri düşen sarı-lacivertli takım, 22. dakikada Giuliano Victor de Paula'nın penaltıdan kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Fenerbahçe, 30. dakikada Josef de Souza'nın ayağından gelen golle öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

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Fenerbahçe, Bursasporu 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı

İkinci yarıda girdiği gol pozisyonlarından yararlanamayan ev sahibi takım, rakibinin de beraberlik golünü bulmasına engel oldu. Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrılarak taraftarı önünde sezonu 3 puanla açtı.

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Fenerbahçe, Bursasporu 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı

Fenerbahçe ilk hafta şanssızlığını kırdı

Sezona galibiyetle başlayan Fenerbahçe, geride kalan son iki sezonun ilk haftalarında kazanamama istatistiğini sonlandırdı.

2016-2017 sezonunun açılış maçında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, geçen sezonun ilk haftasında ise Göztepe ile 2-2 berabere kalmıştı.

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Fenerbahçe, Bursasporu 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı

Penaltı kararı VAR'a takıldı

Müsabakada hakem Halil Umut Meler'in Bursaspor lehine verdiği penaltı kararı Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ofsayt olarak değiştirildi.

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Fenerbahçe, Bursasporu 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı

Maçın 56. dakikasında hızlı gelişen konuk takım atağında Furkan Soyalp'in ara pasıyla sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan meşin yuvarlağı ceza sahasına hareketlenen Allano Lima'ya aktardı. Bu oyuncu Skrtel ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.

Pozisyonun VAR'da incelenmesi sonucu Yusuf Erdoğan'ın ofsaytta olduğu belirlendi. Meler, penaltı kararını ofsayt olarak düzeltti.

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