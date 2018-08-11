Fenerbahçe, Bursasporu 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı

Fenerbahçe, Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı
Sarı-lacivertli ekip, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 yendi. Geride kalan son iki sezonda açılış maçlarını kazanamayan Fenerbahçe, Bursaspor'u mağlup ederek kötü istatistiği sonlandırdı. Hakem Halil Umut Meler'in Bursaspor lehine verdiği penaltıda VAR tarafından pozisyonun öncesinde ofsayt tespit edilince karar iptal edildi
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Bursaspor'u 2-1 yenerek sezona 3 puanla başladı.
Ülker Stadı'nda oynanan maçın 16. dakikasında William Paul Ekong'un attığı golle geri düşen sarı-lacivertli takım, 22. dakikada Giuliano Victor de Paula'nın penaltıdan kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Fenerbahçe, 30. dakikada Josef de Souza'nın ayağından gelen golle öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.
Fenerbahçe ilk hafta şanssızlığını kırdı
Sezona galibiyetle başlayan Fenerbahçe, geride kalan son iki sezonun ilk haftalarında kazanamama istatistiğini sonlandırdı.
2016-2017 sezonunun açılış maçında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, geçen sezonun ilk haftasında ise Göztepe ile 2-2 berabere kalmıştı.
Maçın 56. dakikasında hızlı gelişen konuk takım atağında Furkan Soyalp'in ara pasıyla sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan meşin yuvarlağı ceza sahasına hareketlenen Allano Lima'ya aktardı. Bu oyuncu Skrtel ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.
Pozisyonun VAR'da incelenmesi sonucu Yusuf Erdoğan'ın ofsaytta olduğu belirlendi. Meler, penaltı kararını ofsayt olarak düzeltti.