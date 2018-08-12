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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Slimani yorumu

Rıdvan Dilmenden Fenerbahçe ve Slimani yorumu

Sabah Spor yazarlarından Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Bursaspor'u 2-1 yendiği maçı ve sarı lacivertli takımın yeni transferi İslam Slimani'yi değerlendirdi. Dilmen ayrıca, Aziz Yıldırım'ın Ali Koç hakkında sarf ettiği sözleri de açıkladı.

  • 12 Ağustos 2018, Pazar 11:50
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