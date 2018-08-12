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  1. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Slimani yorumu

isyan etti! "'ye VAR ama 'a yok..."

 ile  maçının ardından Sabah Gazetesi yazarı  dan yine çok konuşulacak bir mesaj yayınladı

Ahmet Çakar isyan etti! Fenerbahçeye VAR ama Bursaspora yok...
​Ülker Stadı'nda - maçıyla açıldı.

Fenerbahçe yeni başkanı, teknik heyeti ve 40 bin kombineyi kısa sürede bitiren taraftarıyla 'de ilk maçına çıktı. Fenerbahçe, evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup etti ve yeni sezona 3 puanla başladı. Mücadelenin ardından eski hakem ve yorumcu dan yine çok konuşulacak bir mesaj yayınladı.



İşte Ahmet Çakar'ın açıklamaları: "VAR sistemi maalesef daha ilk haftadan patladı. Son saniye pozisyonu elle oynama ve penaltı.VAR hakemleri de aynı görüşte ki umut meler e tekrar izle dediler. Ama VAR Fenerbahçe ye var ama Bursaspor a YOK..."

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  • 12 Ağustos 2018, Pazar 12:00
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