Ülker Stadı'nda yeni sezon Fenerbahçe - Bursaspor maçıyla açıldı.
Fenerbahçe yeni başkanı, teknik heyeti ve 40 bin kombineyi kısa sürede bitiren taraftarıyla Kadıköy'de ilk maçına çıktı. Fenerbahçe, evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup etti ve yeni sezona 3 puanla başladı. Mücadelenin ardından eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar sosyal medyadan yine çok konuşulacak bir mesaj yayınladı.
İşte Ahmet Çakar'ın açıklamaları: "VAR sistemi maalesef daha ilk haftadan patladı. Son saniye pozisyonu elle oynama ve penaltı.VAR hakemleri de aynı görüşte ki umut meler e tekrar izle dediler. Ama VAR Fenerbahçe ye var ama Bursaspor a YOK..."
Fenerbahçe yeni başkanı, teknik heyeti ve 40 bin kombineyi kısa sürede bitiren taraftarıyla Kadıköy'de ilk maçına çıktı. Fenerbahçe, evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup etti ve yeni sezona 3 puanla başladı. Mücadelenin ardından eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar sosyal medyadan yine çok konuşulacak bir mesaj yayınladı.
İşte Ahmet Çakar'ın açıklamaları: "VAR sistemi maalesef daha ilk haftadan patladı. Son saniye pozisyonu elle oynama ve penaltı.VAR hakemleri de aynı görüşte ki umut meler e tekrar izle dediler. Ama VAR Fenerbahçe ye var ama Bursaspor a YOK..."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.