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Fırtına sahne alıyor

, Süper Lig’e zorlu Başakşehir deplasmanında star t veriyor. Bordo-Mavililer’de sakatlığı nedeniyle yok

Fırtına sahne alıyor
Trabzonspor yeni sezona bugün start veriyor. Bordo-Mavililer, Süper Lig'deki ilk maçında zirveye oynayan Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Karadeniz ekibinde sakatlıkları nedeniyle yeni transfer Vahid Amiri'nin dışında Kamil Ahmet ve Burak Yılmaz da oynayamayacak.
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