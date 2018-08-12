Trabzonspor yeni sezona bugün start veriyor. Bordo-Mavililer, Süper Lig'deki ilk maçında zirveye oynayan Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Karadeniz ekibinde sakatlıkları nedeniyle yeni transfer Vahid Amiri'nin dışında Kamil Ahmet ve Burak Yılmaz da oynayamayacak.
Fırtına sahne alıyor
Trabzonspor, Süper Lig’e zorlu Başakşehir deplasmanında star t veriyor. Bordo-Mavililer’de Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle yok
Etiketler: Trabzonspor , Burak Yılmaz
- 12 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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