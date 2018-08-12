Yol Durumu
  1. Orman’dan hodri meydan
  2. Alperen Avrupa 5’incisi

Engelsiz yürekler şampiyon

İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Futbol takımı şampiyon oldu

Engelsiz yürekler şampiyon
İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Ukrayna'yı 4-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. İsveç'in başkenti Stockholm'deki Hammnarby IP Stadı'nda oynanan final maçından Türkiye, 4. dakikada Kazım Kılıç, 12. dakikada Ahmet Ergin, 33. dakikada Emrecan Dönmez, 61. dakika Serkan Aydın'ın golleriyle 4-0 galip ayrıldı ve Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Turnuvanın en iyi oyuncusu ise milli futbolcu Emrecan Dönmez seçildi. Milli Takımımız kazanılan şampiyonluk sonrası büyük bir sevinç yaşadı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar