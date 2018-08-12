Engelsiz yürekler şampiyon

İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Ukrayna'yı 4-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. İsveç'in başkenti Stockholm'deki Hammnarby IP Stadı'nda oynanan final maçından Türkiye, 4. dakikada Kazım Kılıç, 12. dakikada Ahmet Ergin, 33. dakikada Emrecan Dönmez, 61. dakika Serkan Aydın'ın golleriyle 4-0 galip ayrıldı ve Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Turnuvanın en iyi oyuncusu ise milli futbolcu Emrecan Dönmez seçildi. Milli Takımımız kazanılan şampiyonluk sonrası büyük bir sevinç yaşadı.