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Demir yumruktan destek

Kendisi de bir göçmen olan , milyonlarca göçmene ev sahipliği yapan Türkiye’ye ve Erdoğan’a hayran olduğunu söyledi.

Demir yumruktan destek
Suriye asıllı Alman Dünya Şampiyonu boksör , uğradığı ırkçı saldırı sonrası Almanya milli takımını bırakan futbolcu Mesut Özil'e destek çıktı. Türkiye'nin milyonlarca göçmene sahip çıkması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hayranı olan Charr "Türkiye yüreği çok büyük ve İslam ülkeleri içerisinde önemli bir ülke. Bu yüzden Reis Erdoğan ve Türkiye'yi çok seviyorum. Mesut Özil'in aldığı kararı da doğru buluyorum. Türk halkı ona her zaman destek olmalı, desteğini esirgememeli" dedi.

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