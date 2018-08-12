Milli tenisçi Başak Eraydın, İspanya'nın Las Palmas kentinde düzenlenen turnuvada şampiyon oldu. Eraydın, Grand Canaria Turnuvası finalinde ev sahibi ülkeden Guiomar Maristany Zuleta De Reales ile karşılaştı. Rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Başak Eraydın, böylece şampiyonluğa ulaştı.
GAZİANTEP BASKETBOL JAMES'LE ANLAŞTI
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Delroy James ile anlaşmaya vardı. 31 yaşında ve 2,03 metre boyundaki Delroy James'in bir yıllık anlaşma ile transfer edildiği duyuruldu. Daha önce Türkiye'de Best Balıkesir forması da giyen James'in, burada süre aldığı 16 maçta 15,8 sayı, 4,6 ribaunt ve 2,4 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.
MERYEM BEKMEZ REKORLARI ALT ÜST ETTİ
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın kadınlar 20 kilometre yürüyüş branşında yarışan Meryem Bekmez, 1:31:00'lik performansla 11'inci olurken, tam 5 Türkiye rekorunu yeniledi ve U20'de de dünyada yılın en iyi derecesini yaptı. 18 yaşındaki yıldız yürüyüşçü, yarış sonrası büyük sevinç yaşadı.
PERİLER'DE TEK HEDEF MADALYA KAZANMAK
A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Zeynepgül Ene, İspanya'da 22-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na madalya hedefiyle gideceklerini söyledi.
GAZİANTEP BASKETBOL JAMES'LE ANLAŞTI
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Delroy James ile anlaşmaya vardı. 31 yaşında ve 2,03 metre boyundaki Delroy James'in bir yıllık anlaşma ile transfer edildiği duyuruldu. Daha önce Türkiye'de Best Balıkesir forması da giyen James'in, burada süre aldığı 16 maçta 15,8 sayı, 4,6 ribaunt ve 2,4 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.
MERYEM BEKMEZ REKORLARI ALT ÜST ETTİ
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın kadınlar 20 kilometre yürüyüş branşında yarışan Meryem Bekmez, 1:31:00'lik performansla 11'inci olurken, tam 5 Türkiye rekorunu yeniledi ve U20'de de dünyada yılın en iyi derecesini yaptı. 18 yaşındaki yıldız yürüyüşçü, yarış sonrası büyük sevinç yaşadı.
PERİLER'DE TEK HEDEF MADALYA KAZANMAK
A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Zeynepgül Ene, İspanya'da 22-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na madalya hedefiyle gideceklerini söyledi.
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