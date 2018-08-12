Bitmediler

Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesi Almanya'ya dert oldu. Bu sebeple başta Alman medyası ve Futbol Federasyonu olmak üzere bir çok kişi ve kurum ile Mesut'a ırkçı saldırılar yapıldı. Yıldız oyuncunun bu ırkçı tavır nedeniyle milli takımı bırakması ise Almanları iyice çıldırttı. Irkçı söylemlerini kabul etmeyen Almanlar haftalar geçmesine rağmen Mesut'a saldırmaya devam etti. Son açıklama ise Alman eski milli futbolcu Dietmar Hamann'dan geldi. Hamann, fotoğraf olayı sonrası Mesut'a ağır suçlamalarda bulunan Futbol Federasyonu için "Federasyon takımın Dünya Kupası'nda etkilenmemesi için olayı ört bas etmeye çalıştı" diyerek akıl almaz bir yorumda bulundu. Mesut'u ise şu sözlerle suçladı: "Olayı kapatacak kişi Mesut'tu. Dünya Kupası öncesi bir açıklama yapmadı ve tüm takım bu yüzden etkilendi. Takımı bırakma karanını Dünya Kupası öncesi yapsaydı olay kapanırdı."
KAPTAN MESUT
Arsenal, Mesut'a destek çıkarak hazırlık maçlarında yıldız oyuncuya kaptanlık verirken yeni sezonun ikinci kaptanı olarak da Mesut seçildi. Takımın ilk 11'de çok oynamayan eski futbolcusuna verilen ikinci kaptanlık geleneğini Mesut için bozan teknik direktör Unai Emery "Kaptanımız Koscielny. Ama onun oynamadığı zamanlarda Mesut, Cech, Ramsey kaptan olacak. Çünkü bu oyuncuların çok büyük liderlik karakteri ver" dedi.
Amine Gülşe, Mesut'un takım kaptanları arasında seçilmesi üzerine nişanlısını tebrik etti.
KAPTAN MESUT
Arsenal, Mesut'a destek çıkarak hazırlık maçlarında yıldız oyuncuya kaptanlık verirken yeni sezonun ikinci kaptanı olarak da Mesut seçildi. Takımın ilk 11'de çok oynamayan eski futbolcusuna verilen ikinci kaptanlık geleneğini Mesut için bozan teknik direktör Unai Emery "Kaptanımız Koscielny. Ama onun oynamadığı zamanlarda Mesut, Cech, Ramsey kaptan olacak. Çünkü bu oyuncuların çok büyük liderlik karakteri ver" dedi.
Amine Gülşe, Mesut'un takım kaptanları arasında seçilmesi üzerine nişanlısını tebrik etti.
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